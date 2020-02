Coronovirus: Auch Fall in Georgien bestätigt

Tbilissi, 27.Februar, AZERTAC

In Georgien hat das Gesundheitsministerium den ersten Coronavirus-Fall bestätigt, wie das georgische Büro von AZERTAC berichtete.

Der 50-Jährige hatte eine Woche im Iran verbracht, reiste über Aserbaidschan zurück und erreichte am Dienstagabend den Grenzübergang nach Georgien. Da er Symptome zeigte, wurde er mit einem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. Flüge vom und in den Iran hatte Georgien bereits ausgesetzt.