Covid-19: 200.262 Infektionen, 159.192 Genesungen im Iran

Teheran, 19. Juni, AZERTAC

Laut dem iranischen Gesundheitsministerium gelten derzeit 200.262 Bürger als bestätigt infiziert, 159.192 weitere Personen als genesen.

Insgesamt beziffert das Land die Zahl der Covid-19-Todesfälle mit 9392.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Iran in den letzten 24 Stunden ist um 2.615 gestiegen. Das sind 19 Infektionen mehr als am Tag zuvor, wie die Pressesprecherin des Gesundheitsministeriums Sima Sadat Lari am Freitag mitteilte.

120 mit Sars-Cov-2 infizierte Patientinnen und Patienten sind an einem Tag an der Lungenkrankheit gestorben - das ist 33 mehr als am Vortag, sagte sie.