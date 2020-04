Covid-19: 2936 neue Infektionen, 89 Todesfälle in der Türkei

Ankara, 29. April, AZERTAC

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca hat am Mittwoch die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei bekanntgegeben, wie das AZERTAC-Büro in Ankara mitteilte.

Ihm zufolge seien die Infektionszahlen und Todesfälle in der brüderlichen Türkei weniger als in den Tagen zuvor.

In den letzten 24 Stunden wurden 43.498 Tests durchgeführt, von denen 2936 positiv ausfielen. 5231 Patienten sind wieder genesen. 89 Menschen sind gestorben, schrieb Fahrettin Koca auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Zahl der Corona-Fälle in der Türkei liegt momentan bei rund 120.000 Menschen. 3081 Menschen starben bisher an der Lungenkrankheit Covid-19. 44.022 Patienten haben sich von der Krankheit wieder erholt. Schätzungen zufolge wird die Anzahl der bisher durchgeführten Tests in den nächsten Tagen im Bruderland eine Million überschreiten, so der türkische Gesundheitsminister.