Covid-19: 485 Neuinfektionen, 242 Genesungen in der Ukraine

Kiew, 7. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in der befreundeten Ukraine 485 Neuinfektionen registriert worden, 11 Personen sind an Covid-19 gestorben. 242 weitere Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen, wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes mitteilte.

Bislang wurden in der Ukraine insgesamt 788 Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt in der Ukraine 26.999. 12.054 Corona-Patienten erholten sich wieder von der Krankheit. Seit dem 11. Mai werden Corona-Maßnahmen gelockert, hieß es in der Meldung des Gesundheitsministeriums weiter.