Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Aserbaidschan

Baku, 18. August, AZERTAC

Nach Angaben des operativen Stabs beim Ministerkabinett sind in Aserbaidschan in den vergangenen 24 Stunden 131 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 34.474 Menschen nachweislich infiziert. Der positive Trend, dass die Zahl der Genesene größer als die Neuinfizierte ist, hält seit einigen Wochen an. 159 weitere Infizierte sind wieder genesen. Ein weiterer Mensch ist leider gestorben. 509 Personen starben bisher an oder mit dem Virus.

Die Zahl der Genesenen wird auf 32.201 geschätzt. Rechnerisch gibt es somit knapp 1764 bekannte aktive Fälle in Aserbaidschan.

Landesweit wurden bislang 843.269 Tests durchgeführt. Am Donnerstag wurden 6361 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.