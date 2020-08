Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Kirgisien

Bischkek, 6. August, AZERTAC

In Kirgisien nimmt die Zahl der täglichen Neuinfektionen immer mehr zu.

In den vergangenen 24 Stunden wurden im zentralasiatischen Land Kirgisien 549 neue Fälle registriert, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 38.659 erhöht. 9 weitere Menschen sind an COVID-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 1447 steigt. Das geht aus einem Bericht des Gesundheitsministeriums von Kirgisien hervor, wie das kirgisische Büro von AZERTAC berichtet.

Rechnerisch gibt es mehr als 7000 bekannte aktive Fälle in Kirgisien.

Binnen 24 Stunden sind 37 und insgesamt 2911 Medizinarbeiter mit dem Virus infiziert.