Covid-19: Aserbaidschan meldet 152 Neuinfektionen, 263 Geheilte

Baku, 4. Februar, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Aserbaidschan 152 neue Corona-Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 230 769 erhöht. 263 Patienten erholten sich von der Lungenkrankheit. 3 weitere Patienten sind leider gestorben. Das geht aus der neuesten Mitteilung des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Bisher starben in Aserbaidschan 3148 Menschen an Covid-19. Insgesamt 224 431 Personen wurden als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Derzeit behandelt Aserbaidschan 3190 aktive Corona-Kranken. Landesweit wurden bis jetzt 2. 433.585 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 6640 Menschen auf das Virus getestet, hieß es weiter.