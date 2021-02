Covid-19: Aserbaidschan meldet 270 Neuinfektionen, 117 Geheilte

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Am vergangenen Tag sind in Aserbaidschan bei 7444 Tests 270 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Nach Angaben des operativen Stabs beim Ministerkabinett seien in den letzten 24 Stunden 117 Corona-Patienten wieder genesen. 2 weitere Menschen starben an den Folgen des Virus.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Aserbaidschan insgesamt 234.537 Ansteckungsfälle und 3220 Todesfälle registriert. Bislang "erholten" sich insgesamt 228.768 Personen.

Derzeit behandelt Aserbaidschan 2549 aktive Corona-Kranken.

Bis jetzt wurden 2. 598.679 Corona-Tests durchgeführt, hieß es weiter.