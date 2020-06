Covid-19: Aserbaidschan meldet 329 neue Infektionen, 127 Genesungen

Baku, 17. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch wurden in Aserbaidschan 329 Personen bei 5700 durchgeführten Tests positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Das sind 9 weniger als gestern. 7 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an Covid-19. Damit sind bisher 133 Personen der Lungenkrankheit erlegen.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Bisher wurden in Aserbaidschan 10.991 Infektionen gemeldet, 6075 weitere Patienten als genesen nach Hause entlassen.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 4783 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bislang insgesamt 397. 399 Corona-Tests durchgeführt, hieß es in dem Bericht weiter.