Covid 19: Hotels in der Türkei bereiten sich Tourismus-Saison vor

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Die Hotels in Antalya und der Umgebung bereiten sich mit der Normalisierungsphase während der Pandemie des Coronavirus auf die Tourismus-Saison und den Gästeansturm vor. Doch nicht nur in Antalya, sondern überall an der Ägäis sowie am Mittelmeer herrscht Geschäftigkeit. Die Hotels werden herausgeputzt und man spürt deutlich, dass die Mitarbeiter im Bereich Tourismus bestens vorbereitet sind, dem erwarteten Ansturm an Gästen Herr zu werden, wie AZERTAC unter Berufung auf den türkischen Medien berichtet.

Nach der Ankündigung des Ministeriums begannen die Hotels, ihre Einrichtungen, einschließlich Buffets, Strände, Lobbys und Pools, so zu gestalten, dass soziale Distanzierung gewährleistet ist. Hotels haben an ihren Eingängen Wärmebildkameras aufgestellt, um die Körpertemperatur ihrer Mitarbeiter und Kunden zu messen. Sie werden während der Saison auch Desinfektionssysteme für Kundengepäck verwenden. Buffets werden entfernt und nur das Personal serviert Mahlzeiten für die Kunden. Desserts, Obst und Salate werden in Einwegplatten serviert. Sonnenliegen befinden sich am Strand und am Pool in einer Entfernung von 1,5 Metern. Handtücher sollen in Säcken geliefert werden.

Raumschlüsselkarten werden mit UV-Lampen desinfiziert, während Einwegstifte in Lobbys verwendet werden. Die Zimmer werden nach der Nutzung durch Gäste, die sich im Urlaub befanden, 24 Stunden lang nicht benutzt und Aufzüge werden alleine oder nur von Familien mit mehr als einer Person benutzt. TV- und Klimaanlagenfernbedienungen werden in den Gästezimmern desinfiziert und alle Textilien werden über 70 Grad Celsius gewaschen. Caglar Bayrakci, der General Manager des Tourismuskomplexes Susesi Luxury Resort, sagte gegenüber der Presse, dass alle Hotels die Regeln des Ministeriums befolgen müssen. Während fast alle Hoteldienstleistungen beibehalten werden, wird es weniger Besucher und mehr Personal geben, bemerkte er. "Wir erwarten, dass die Saison für den Tourismus im Juni nach Bayram anfängt", betonte Bayrakci.