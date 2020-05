Covid-19: Zahl der Genesenen in Usbekistan auf 2607 gestiegen

Taschkent, 26. Mai, AZERTAC

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus geheilten Patienten in Usbekistan ist auf 2607 gestiegen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von Usbekistan berichtet, haben die bestätigten Fälle des Coronavirus in Usbekistan in den letzten 24 Stunden um 81 zugenommen, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 3261 erhöht.

Die Therapie von 641 Corona-Patienten wird fortgesetzt, 13 weitere Menschen sind gestorben.

Mehr als 300 Ärzte und Krankenschwestern im Land sind mit dem Virus infiziert, hieß es weiter.