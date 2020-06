Covid-19: Zahl der Infizierte in Usbekistan auf 4181 gestiegen

Taschkent, 7. Juni, AZERTAC

In Usbekistan sind am vergangenen Tag 87 Neuinfektionen bestätigt worden. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen stieg damit auf 4181.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von Usbekistan berichtet, haben sich bisher insgesamt 3268 Patienten in Usbekistan von der Lungenkrankheit erholt.

Die Therapie von 896 Corona-Patienten wird fortgesetzt, 17 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben. Nach offiziellen Angaben soll der Betrieb des öffentlichen Verkehrs am Montag in manchen Regionen des Landes wieder aufgenommen werden, hieß es weiter.