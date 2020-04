Covid-19: Zahl der Tote im Iran auf 6000 gestiegen

Teheran, 30. April, AZERTAC

Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Iran ist auf 94.640 Menschen gestiegen, während sich 75.103 von der Krankheit erholt haben.

AZERTAC zufolge vermeldete dies Irans Gesundheitsministerium am Donnerstag.

Laut dem Sprecher des Ministeriums, Kianoush Jahanpour, sind in den letzten 24 Stunden 71 Patienten an dem neuartigen Coronavirus gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf 6028 erhöht hat.

Ihm zufolge haben sich innerhalb von 24 Stunden 983 weitere Menschen mit Covid-19 infiziert.

Er betonte zudem, dass rund 2976 Patienten sich derzeit in einem kritischen Zustand befinden.