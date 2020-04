Covid-19 in Aserbaidschan: 25 neue Infektionen, 122 weitere Patienten geheilt nach Hause entlassen

Baku, 20. April, AZERTAC

Der operative Stab beim Ministerkabinett hat am Montag die neusten Zahlen zu den Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Demnach gibt es in Aserbaidschan derzeit 1398 nachgewiesene Infektionsfälle und 19 Tote.

Seit Sonntag wurden 25 neue Fälle diagnostiziert, ein weiterer alter Patient geboren 1940, ist an der Krankheit gestorben. 122 Patienten seien wieder genesen, 667 Menschen befinden sich auf der Intensivstation. 19 Patienten seien weiterhin in einem kritischen Zustand. Bisher seien 712 Personen aus den Krankenhäusern geheilt nach Hause entlassen. Darüber hinaus wurden bis jetzt 95.747 Tests durchgeführt, hieß es in dem Bericht.