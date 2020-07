Covid-19 in Aserbaidschan: 588 Neuinfektionen, 7 Todesfälle, 346 Genesungen

Baku,1. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Aserbaidschan 588 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 18.112 erhöht.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Am vorigen Tag sind 7 Corona-Patienten leider gestorben. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 220. 346 weitere Patienten sind von der Krankheit wieder genesen. Bisher erholten sich 1061 Patienten von der Lungenkrankheit.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 7831 aktive Corona-Kranke.

Landesweit wurden bislang insgesamt 488.852 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 6682 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.