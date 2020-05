Covid-19 in Kirgisien: 1066 Genesene, 16 Tote

Bischkek, 28. Mai, AZERTAC

Die Zahl der von dem neuartigen Coronavirus geheilten Patienten in Kirgisien ist auf 1066 gestiegen.

AZERTAC zufolge teilte dies der stellvertretende kirgisische Gesundheitsminister Norbolot Usenbaev mit.

In den letzten 24 Stunden haben sich im Land 74 weitere Menschen, darunter 27 medizinische Mitarbeiter, mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierte in Kirgisien auf 1.594 Menschen. 827 von denen sind Frauen und 767 Männer, 226 Ärzte und Krankenschwestern. Die Zahl der infizierten Kinder unter 15 Jahren beträgt 212, von denen 23 Säuglinge unter einem Jahr sind, so Norbolot Usenbaev.