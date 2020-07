Covid-19 in Kirgisien: 1264 Fälle in 24 Stunden

Bischkek, 18. Juli, AZERTAC

Die Zahl der Corona-Infizierte nimmt in Kirgisien immer mehr zu.

Am Samstag wurden 1264 neue Fälle bestätigt. 506 von diesen Ansteckungsfällen wurden allein in der Hauptstadt Bischkek registriert. 73 Patienten starben binnen 24 Stunden. 70 der neu bestätigten Infizierten sind Medizinarbeiter. Das geht aus einem Bericht des Stabs für Kampf gegen Covid-19 in Kirgisien hervor, wie das kirgisische Büro von AZERTAC mitteilte.

Derzeit zählt Kirgisien 25.047 Infektionen. Bisher starben in Kirgisien 858 Menschen an der Lungenkrankheit, hieß es im Bericht weiter.