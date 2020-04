Covid-19 in Russland: 5849 neue Infektionen nachgewiesen

Moskau, 24. April, AZERTAC

In Russland ist die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen binnen 24 Stunden um 5849 auf 68622 gestiegen, 677 Patienten sind wieder genesen, 60 weitere Patienten sind an der Krankheit gestorben, 37 von denen Bewohner von Moskau sind. Neue Infektionsfälle wurden in 85 Regionen des Landes bestätigt, wie AZERTAC mitteilte.

Derzeit gibt es in Russland 615 Todesfälle. Bisher wurden 5568 Patienten geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.