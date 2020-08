Covid-19 in Usbekistan: 748 neue Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 4. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Usbekistan 748 neue Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle auf 26.550 erhöht. 4 weitere Patienten sind gestorben, womit die Gesamtzahl der Corona-Todesopfer auf 159 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Gesundheitsministeriums von Usbekistan berichtet.

Usbekistan behandelt derzeit 9127 aktive Corona-Kranke . 927 von ihnen befinden sich in einem schweren und 224 in einem kritischen Zustand, hieß es im Bericht des Gesundheitsministeriums weiter.