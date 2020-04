Covid-19 in der Türkei: Binnen 24 Stunden 3.246 Patienten als geheilt nach Hause entlassen

Ankara, 24. April, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien rund 15 Prozent aller Geheilten insgesamt aus den Krankenhäusern entlassen worden. Die Zahl der Infizierten stieg währenddessen um 3122 Patienten auf 104.912 an – das ist nahezu die gleiche Zahl wie am Donnerstag. AZERTAC zufolge sagte dies der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca, als er die neuesten Fallzahlen in der brüderlichen Türkei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab.109 Menschen erlagen der Krankheit in den letzten 24 Stunden. Damit steigt die Zahl der Gesamtopfer von Covid-19 auf 2600. Damit liegt die Sterblichkeitsrate durch die sinkenden Neuinfektionszahlen bei 3,5 Prozent. In der Türkei hat die offizielle Zahl der Geheilten (3.246) erstmals die Zahl der offiziellen Neuinfektionen (3.122) überstiegen, fügte er hinzu.

Sowohl bei den Intensivpatienten als auch jenen, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, ist ein Rückgang zu verzeichnen. Von 1816 auf 1790 Intensivpatienten und von 982 Intubierten auf 929. "Wir sind bei der Nachverfolgung, der Diagnose und Behandlung erfolgreich." Man dürfe jetzt nicht wieder zurückfallen und müsse weiterhin durch das Einhalten der Maßnahmen unterstützend helfen. "Geben Sie uns Kraft", so Gesundheitsminister Koca.