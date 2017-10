Baku, 26. Oktober, AZERTAC

DAESH-Terroristen kehren in ihre Länder zurück. Dies gab das Soufan Center, ein Zentrum für Analysen in den USA bekannt.

In einem Bericht des Soufan Centers wird darauf hingewiesen, dass in den vergangenen zwei Jahren, mehr als 5600 ausländische DAESH-Terroristen in 33 Länder zurückgekehrt sind. Dies bilde ein großes Problem für die Sicherheitsbehörden. Viele Länder könnten keine Lösung für dieses Problem finden. Viele dieser Rückkehrer seien in Haftanstalten oder spurlos verschwunden. Auch die Familien dieser Terroristen seien ein Problem. Eine Lösung dafür, wie diese Personen in die Gesellschaft integriert werden können, gäbe es nicht.