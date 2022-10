Dank Klimagedächtnisses könnte Rotes Meer zum letzten Refugium für Korallen werden

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Während die Korallenbleiche weltweit voranschreitet, gibt es an der ägyptischen Küste ein Korallenriff, das farbenfroh und noch weitgehend intakt ist. Wissenschaftlern zufolge könnte es in einigen Jahren als weltweit einziges intaktes Korallenriff übrig bleiben. Der Grund: Die Korallen können sich an hohe Temperaturen “erinnern“.

Korallen bedecken nur 0,2 Prozent der weltweiten Meeresgründe. Dennoch beherbergen sie mindestens ein Viertel der marinen Pflanzen- und Tierarten. Mehr als 500 Millionen Menschen sind abhängig von den Korallen: Weil sie Fischern ihren Lebensunterhalt sichern, Touristen anlocken und Küstengebiete vor Erosion schützen.

91 Prozent des Great Barrier Reef bleich - Der Weltklimarat (IPCC) warnt, wenn die Erderwärmung voranschreite, gebe es bis zum Jahrhundertende zumindest in den flacheren Gewässern keine Korallen mehr. Selbst wenn das Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 eingehalten wird, die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, dürfte der größte Teil der weltweiten Korallenbestände wegen der zunehmenden Hitzewellen in den Weltmeeren nicht überleben.

Allein diesen Sommer waren 91 Prozent des Great Barrier Reef vor Australien wegen einer solchen Hitzewelle von der Korallenbleiche betroffen. Ausgebleichte Korallen können sich je nach Schwere der Schäden wieder erholen. Immer wieder eintretende Hitzewellen überstehen sie aber nicht. Allein in den Jahren 2009 bis 2018 wurden 14 Prozent der weltweiten Korallenriffe zerstört.

In Ägypten scheinen die Korallen dieser Regel zu trotzen. Der Grund: “Ein biologisches Gedächtnis, das sich im Zuge der Evolution entwickelt hat“, sagt Eslam Osman von der König-Abdullah-Universität in Ägyptens Nachbarland Saudi-Arabien.

Stresstest bei 32 Grad - Mit anderen Forschern hat Osman herausgefunden, dass die Korallenlarven am Ende der letzten Eiszeit vor 12.000 Jahren aus dem Indischen Ozean über den Golf von Aden ins Rote Meer gelangten. Dabei mussten sie “sehr warme Gewässer“ passieren, die wie ein Filter gewirkt hätten. Nur Korallenlarven, die bis zu 32 Grad warmes Wasser überlebten, gelangten ins Rote Meer.

In den wärmeren Gewässern des Roten Meeres vor der Küste des Sudan gab es bereits Korallenbleichen durch marine Hitzewellen. Weiter nördlich vor Ägyptens Küste könnten die Korallen aber einen “Temperaturanstieg um ein, zwei oder sogar drei Grad tolerieren“, sagt Osman.

Gerade weil die Korallen im Roten Meer widerstandsfähiger sind als andernorts, müssten sie aber gegen andere Gefahren geschützt werden, fordert Mahmud Hanafy, Experte für marine Lebensräume von der Suezkanal-Universität. Das ägyptische Umweltministerium müsse das gesamte 400 Quadratkilometer große Korallenriff unter Schutz stellen. Das würde bedeuten, sowohl das Fischen als auch die Tauchgänge am Riff einzuschränken und damit auch die Verschmutzung der Gewässer rundum.

Auch Osman sieht in Ägyptens Korallen einen kostbaren Schatz und mahnt: “Man muss den Norden des Roten Meeres absolut als eine der letzten Schutzzonen für Korallen erhalten, denn dieses Gebiet könnte als Brutstätte für Regenerationsprojekte in der Zukunft dienen.“