Davos: Präsident Ilham Aliyev trifft Vorsitzenden von Adani Group VIDEO

Davos, 19. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich am Donnerstag, dem 19. Januar in Davos mit dem Vorsitzenden des Unternehmens “Adani Group“, Gautam Adani, getroffen.

Bei dem Treffen wurde betont, dass Aserbaidschan als Initiator der Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridore und einer der wichtigsten Transport-Logistik-Knotenpunkte gilt. Die Perspektiven der diesbezüglichen Zusammenarbeit wurden besprochen.

Im Zusammenhang mit dem Ost-West-Verkehrskorridor wurde die besondere Bedeutung des Mittelkorridors, der durch Aserbaidschan führt, hervorgehoben.

Gautam Adani sagte, dass das Unternehmen reiche Erfahrungen in den Bereichen Hafenmanagement, Transport und Transport in Indien und in verschiedenen Regionen der Welt hat und in mehreren Ländern der Welt Direktinvestitionen in diesen Bereichen getätigt hat.

Im Laufe des Gesprächs wurden Meinungen über die Möglichkeiten für ausländische Direktinvestitionen in Aserbaidschan, die Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes und die Aussichten für eine Zusammenarbeit mit Adani im Bereich Petrochemie, Bergbau, Metallurgie und auf anderen Gebieten von gemeinsamem Interesse ausgetauscht.

Bei dem Treffen wurde vereinbart, gegenseitige Besuche von Delegationen durchzuführen und eingehendere Gespräche über die künftige Zusammenarbeit zu führen.

Adani Group ist ein multinationaler Mischkonzern mit Hauptsitz in Ahmedabad in Indien, das 1988 als Rohstoffhandelsunternehmen von dem heutigen Chairman Gautam Adani gegründet wurde.

Zu seinen Geschäftsfeldern zählen Rohstoffe, Logistik, Agrarbereich und Energieversorgung. Die Gruppe ist der größte Hafenbetreiber Indiens.