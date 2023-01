Davos: Präsident Ilham Aliyev trifft seinen lettischen Amtskollegen VIDEO

Davos, 19. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich in Davos mit dem Präsidenten der Republik Lettland, Egils Levits, getroffen.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte beim Treffen an seinen Besuch in Lettland und lud Präsident Egils Levits zu einem Besuch in Aserbaidschan ein.

Präsident Egils Levits nahm die Einladung gerne an und sagte, dass Aserbaidschan ein sehr wichtiger Partner Lettlands sei.

Die Seiten wiesen darauf hin, dass sich Aserbaidschans Möglichkeiten als potenzieller Stromexporteur in die Länder der Europäischen Union erweitern werden. In dieser Hinsicht wurde die Bedeutung des im Dezember des letzten Jahres in Bukarest unterzeichneten Abkommens im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie zwischen Aserbaidschan, Georgien, Rumänien und Ungarn hervorgehoben.

Im Laufe des Gesprächs verwiesen die Seiten auf Aserbaidschans Rolle als am Mittelkorridor liegendes Land bei der Durchführung wichtiger Transporte zwischen Zentralasien und der Europäischen Union.

Bei dem Treffen sprachen die Seiten auch die Zusammenarbeit zwischen Lettland und Aserbaidschan im Rahmen der UN und anderer internationaler Organisationen. Der lettische Präsident äußerte sich lobend über die Aktivitäten des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten.

Präsident Egils Levits wies auch darauf hin, dass Aserbaidschan im Rahmen seines Vorsitzes in der Bewegung der Blockfreien Staaten eine Reihe von Initiativen ergriffen habe, und hob insbesondere seine erfolgreichen Aktivitäten im Kampf gegen COVID-19 hervor.