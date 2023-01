Davos: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit CEO von Carlsberg Group

Davos, 18. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich heute in Davos mit dem CEO und Präsidenten des Unternehmens “Carlsberg Group“, Cees 't Hart, getroffen.

Die Seiten äußerten sich bei dem Treffen zufrieden über die Tätigkeit des Unternehmens “Carlsberg Group“ in Aserbaidschan. Der positive Einfluss der in Aserbaidschan durchgeführten Wirtschaftsreformen auf das Geschäftsumfeld wurde hervorgehoben.

Insbesondere wurde hervorgehoben, dass das Unternehmen 100 Prozent der Gerstenverarbeitung in Aserbaidschan lokalisiert hat und die Lokalisierung der Gerstenverarbeitung, die für die Bierherstellung verwendet wird, in naher Zukunft auf 100 Prozent gebracht wird.

Im Laufe des Gesprächs wurde betont, dass die neue Fabrik, die die Gerste verarbeiten wird, die für die Bierherstellung in Aserbaidschan verwendet wird, im Januar 2024 in Betrieb genommen werden soll. und in Aserbaidschan neue Investitionen getätigt werden.

Cees 't Hart dankte Präsident Ilham Aliyev für seine Unterstützung der Aktivitäten des Unternehmens "Carlsberg Group" in Aserbaidschan.