Delegation aus Aserbaidschan nimmt an Zeremonie zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten teil

Teheran, 5. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 5. August hat sich eine aserbaidschanische Delegation um die Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova zu einem Besuch in den Iran begeben, um an der Zeremonie zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi teilzunehmen.

115 Staatsbeamten aus 73 Ländern werden an der Zeremonie zur Amtseinführung des neuen Präsidenten teilnehmen, teilte das iranische Büro von AZERTAC mit.

Nach der Zeremonie wird Sahiba Gafarova mit dem Vorsitzenden der Islamischen Beratenden Versammlung (Parlament) im Iran zusammentreffen.