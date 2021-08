Delegation der Europäischen Union in Aserbaidschan präsentiert neues Projekt "Europäische Märchen"

Baku, 25. August, AZERTAC

Die Delegation der Europäischen Union (EU) in Aserbaidschan hat im Rahmen des Sozialprojekts “Europäische Märchen“ Märchen und Sagen von 27 EU-Mitgliedstaaten ins Aserbaidschanische übersetzt.

Laut der Auskunft der EU-Delegation in Aserbaidschan gegenüber AZERTAC wurde die Märchensammlung in Form eines bunten Buches veröffentlicht und wird an Kinder in verschiedenen Waisenhäusern, Kinderheime- und Bibliotheken des Landes verteilt werden.