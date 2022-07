Delegation des Investitionszentrums der Handelskammer von Bagdad zu Besuch AZPROMO

Baku, 22. Juli, AZERTAC

Eine Wirtschaftsdelegation aus dem Irak unter der Leitung von Alaa Alnoori, dem Direktor des Investitionszentrums der Handelskammer von Bagdad, besuchte die Agentur zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO).

AZERTAC zufolge fand in der Agentur ein Treffen mit der irakischen Wirtschaftsmission statt. Bei dem Treffen gab man den Gästen detaillierte Informationen über die Aktivitäten von AZPROMO, die Arbeiten am Ausbau der Beziehungen zu ausländischen Partnern, das in unserem Land geschaffene günstige Geschäfts- und Investitionsumfeld, Exportmöglichkeiten. Darüber hinaus führten die Seiten einen Meinungsaustausch über die Ausweitung der gegenseitigen Handelsbeziehungen.