Füsuli, 24. Juli, AZERTAC

Eine Delegation der französischen Nationalversammlung ist während ihres Aserbaidschan-Aufenthalts in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Füsuli gewesen. Hier lernten französische Gäste die Spuren der von Armeniern hier im Zentrum der Stadt Füsuli angerichteten großen Zerstörungen, die Ruinen der Stadt näher kennen, wie ein AZERTAC regionaler Korrespondent mitteilt.

Die Gäste wurden über die Vandalismus- und Zerstörungshandlungen der Armenier in der Stadt informiert. Man teilte ihnen mit, dass die armenischen Besatzer in der Stadt Füsuli fast alle Gebäude zerstört haben. Vor der Besetzung im Jahr 1993 hatte allein die Stadt etwa 20.000 Einwohner. In der Stadt gab es 5-7-stöckige Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser. In der Innenstadt gab es auch eine Redaktion und ein Theatergebäude. Alle Bauten und Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht.