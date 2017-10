Depardieu isst türkische Spezialität Kokoreç

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der französische Schauspieler Gerard Depardieu hat in Istanbul von der türkischen Spezialität Kokoreç gekostet. Depardieu reiste für die Teilnahme am 54. Internationalen Filmfestival in Antalya in die Türkei. Heute Morgen ging es dann von Istanbul nach Antalya weiter, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC unter Berufung .

Depardieu aß innerhalb von 45 Minuten ein ganzes Brot Kokoreç und 30 Muscheln. Fans des Darstellers schossen immer wieder Fotos.

Auf Twitter teilte er anschließend ein Foto. Depardieu war in 2013 russischer Staatsbürger geworden und zwei später verzichtete er auf seine französische Staatsbürgerschaft.

Der Franzose reiste auch im vergangenen Jahr für das Antalya Filmfestival in die Türkei.