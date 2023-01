Der Schirwan-Nationalpark ist einer der besten Plätze in Aserbaidschan für die Vogelbeobachtung

Baku, 21. Januar, AZERTAC

Aserbaidschan, ein Land zwischen Europa und Asien. Es ist ein Flickenteppich aus Kulturen, Traditionen und Einflüssen. Im Osten grenzt es an das Kaspische Meer. Zu seinen Nachbarn gehören der Iran, die Türkei, Georgien und Russland, die alle dazu beigetragen haben, Aserbaidschan zu dem einzigartigen Land zu machen, das es heute ist.

Das Land ist auch reich an Naturwundern, mit sanften Bergen und blubbernden Schlammvulkanen.

Doch Aserbaidschans reiches kulturelles Erbe ist nicht das Einzige, was dieses Land im Kaukasus zu einem begehrten Reiseziel macht: Es hat viel zu bieten, egal, ob man auf der Suche nach einer Sommerfrische oder einem Ort ist, an dem man in den Wintermonaten auf die Piste gehen kann.

Um den Aufenthalt optimal zu nutzen, sollte man unbedingt einige der über das Land verteilten Nationalparks besuchen. Der 55 Hektar große Schirwan-Nationalpark ist ein beliebter Ort für die Vogelbeobachtung. Hier gibt es 34 Vogelarten, und in den Wintermonaten können majestätische Flamingoschwärme beobachtet werden. Der Park ist auch ein hervorragender Ort, um einige der beeindruckenden Schlammvulkane Aserbaidschans zu besuchen. Im Park gibt es insgesamt drei, die flüssigen Schlamm und Öl ausspucken - ein wahrer Genuss für Naturliebhaber.