Der erste Kongress aserbaidschanischer Nachwuchswissenschaftler in Baku

Baku, 15. Dezember, AZERTAC

Am 15. Dezember fand in der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften (ANAS) der erste Kongress der jungen aserbaidschanischen Wissenschaftler statt, berichtet AZERTAC.

Der Kongress wurde von Ministerien für Bildung, Jugend und Sport organisiert.

Vor dem Beginn des Kongresse besuchten Teilnehmer die Ehrenallee, wo sie das Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev ehrten und Blumen an seinem Grab niederlegten.

Teilnehmer ehrten hier auch das Andenken der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva und legten an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Vor der Eröffnung des Kongresses besichtigten Teilnehmer eine Ausstellung von Errungenschaften aserbaidschanischer Nachwuchswissenschaftler.

Dann begann der Kongress seine Arbeit. Der Leiter des Präsidialamtes, Akademiker Ramiz Mehdiyev, las eine Glückwunschadresse von Präsident Ilham Aliyev an den Kongressteilnehmer.

ANAS-Präsident, Akademiemitglied Akif Alizade, sprach in seiner Rede von Aufgaben, die der modernen aserbaidschanischen Wissenschaft bevorstehen. Er sprach den Beitrag der jugendlichen zur Entwicklung verschiedener Wissenschaftsbereiche, sowie die Errungenschaften in den innovativen Tätigkeitsbereichen an.

Der Minister für Jugend und Sport Azad Rahimov sprach in seiner Rede von erfolgreicher Jugendpolitik in Aserbaidschan und sagte, dass das Ministerium eine Reihe von Projekten zur Erhöhung des Interesses von Jugendlichen für die Wissenschaft durchführt.

Der stellvertretende Bildungsminister Jeyhun Bayramov bemerkte, dass der nationale Führer Heydar Aliyev und sein würdiger Nachfolger, Präsident Ilham Aliyev, viele Dekrete und Erlässe über die Entwicklung der Wissenschaft und Bildung im Lande verabschiedet haben.

Der Kongress setzte sich mit Auftritten junger Wissenschaftler fort.