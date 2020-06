Derzeit gibt es in Aserbaidschan 15.369 nachgewiesene Corona-Fälle und 187 Tote

Baku, 27. Juni, AZERTAC

Derzeit gibt es in Aserbaidschan laut offiziellen Angaben rund 15 369 nachgewiesene Corona-Fälle, 8364 Genesungen und 187 Tote.

Nach dem Stand vom 26. Juni 2020 sind in Aserbaidschan 517 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 305 Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen, 7 weitere Patienten sind leider an der Krankheit gestorben. Das gab der operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag bekannt.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 6818 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher insgesamt 456.215 Corona-Tests durchgeführt. Am Freitag wurden 6980 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.