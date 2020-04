Detonation in der Türkei: Explosion in Ankara

Baku, 7. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 7. April hat sich in einem Gebäude des militärisch-industriellen Konzerns (Roketsan) im Stadtteil Elmadağ in der türkischen Hauptstadt Ankara eine Explosion ereignet.

AZERTAC zufolge teilte das Ismail Demir, Leiter der Union der Verteidigungsindustrie mit. Dabei sei allerdings niemand ums Leben gekommen, fügte er hinzu. Die Ursache für die Detonationen ist offiziell noch unklar.