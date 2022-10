Deutsche Gelehrte besuchen Staatliche Universität Baku

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Professor Thomas Wilke, Dekan der Fakultät für Tierökologie und Systematik an der Justis Leibig Universität in Deutschland, und Professor Frank Wesselingh am Naturalis Biodiversity Center haben die Fakultät für Biologie an der Staatlichen Universität Baku (BSU) besucht.

AZERTAC zufolge erörterte man beim einem Treffen mit dem Dekan der Fakultät für Biologie an der BSU künftige Pläne und Projekte.

Ziel des Besuchs der deutschen Wissenschaftler in Baku ist es, mit einer Reihe von Universitäten und Forschungsinstituten zusammenzuarbeiten, um die einzigartige Biodiversität Aserbaidschans und die Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem des Kaspischen Meeres zu untersuchen und gemeinsame Projekte umzusetzen.

Bei dem Treffen wurde beschlossen, Online-Veranstaltungen zu organisieren, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen der BSU und der Justis Leibig Universität zu diskutieren.