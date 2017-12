Deutsche Journalisten über touristische Möglichkeiten Aserbaidschans informiert

Berlin, 1. Dezember, AZERTAC

Mit gemeinsamer Organisationsunterstützung der aserbaidschanischen Botschaft in Berlin und des Clubs der Tourismus-Journalisten (CTOUR) fand im Gebäude der Botschaft eine Veranstaltung zu touristischen Möglichkeiten Aserbaidschans statt.

Ca. 30 CTOUR-Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

Der aserbaidschanische Botschafter in Deutschland, Ramin Hasanov, wies in seiner Rede darauf, dass das Treffen in Hinsicht auf die Informierung der deutschen Öffentlichkeit über Aserbaidschan wichtig sei.

Der aserbaidschanische Diplomat erinnerte daran, dass 2017 ein erfolgreiches Jahr in der Entwicklung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen ist. In diesem Jahr feiern wir zwei wichtige Jubiläen. Vor zweihundert Jahren ließen sich die ersten deutschen Siedler in Aserbaidschan nieder. Das zweite Jubiläum ist der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland, sagte der Botschafter.

Er unterstrich die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland und die erfolgreiche Zusammenarbeit in allen Bereichen zwischen den beiden befreundeten Ländern.

Dann trat Hans-Peter Kaul, Vorstandsmitglied von CTOUR auf. Er sagte, dass die beiden zwei Jubiläen, die im laufenden Jahr gefeiert werden, eine gute Gelegenheit bietet, Aserbaidschan in Deutschland noch besser zu präsentieren. Er sprach die Bedeutung der Veranstaltung und sagte, dass die Anzahl der Teilnehmer ein Zeichen für das Interesse für Aserbaidschan sei.

Dann wurden deutschen Journalisten ein Film über Aserbaidschan und die Hauptstadt Baku gezeigt.

Anschließend trat der Presseattaché der Botschaft Vugar Gafarov mit einer Präsentation zu touristischen Möglichkeiten Aserbaidschans auf. Er gab eine ausführliche Informationen über das Tourismuspotential Aserbaidschans, sowie über die Arbeiten, die im Lande in Richtung der Entwicklung des Tourismus unternommen werden.

Er sprach auch die Besonderheiten des Tourismus des Landes und sagte, dass Aserbaidschan aufgrund seiner Naturlandschaft und seines historisch-kulturellen Reichtums ein interessantes Land für ausländische Touristen ist.

Eine ungewöhnliche Fülle an verschiedenartigen Landschaftstypen auf kleinem Raum ist charakteristisch für Aserbaidschan. Neun von weltweit elf Klima- und Vegetationszonen lassen mittel- und osteuropäische, ostmediterrane, zentral- und vorderasiatische Flora und Fauna zusammentreffen.

Vugar Gafarov informierte die Veranstaltungsbesucher auch über den bestehenden Luftverkehr zwischen Aserbaidschan und Deutschland, sowie über das deutsche Erbe, das in Aserbaidschan geschützt und gefördert wird, und andere Fragen.

Dann beantwortete man die Fragen der deutschen Journalisten über den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt, die Sicherheit, Tourismusinfrastruktur, das Interesse für die deutsche Sprache und andere Fragen.

Abschließend wurde den Veranstaltungsteilnehmern aserbaidschanische Küche angeboten.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass CTOUR, der Club der Tourismus-Journalisten, fast hundert Reisejournalisten aus Presse, Funk und Fernsehen, Fotografen, PR-Leute, Online-Akteure, Pressesprecher sowie Buchautoren mit den unterschiedlichsten Lebensläufen, Charakteren und Temperamenten vereinigt.