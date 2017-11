Deutsche Medien schreiben über BTK-Strecke

Berlin, 11. November, AZERTAC

In einer Reihe der deutschen Massenmedien (“nachrichtenexpress.com”, “Business and Diplomacy”, “Der Tagesspiegel”, “Deutsche Verkehrzeitung) sind Artikel über die am 30. Oktober eingeweihte Bahnverbindung namens BTK (Baku-Tiflis-Kars) veröffentlicht worden.

In den Artikeln wird darauf hingewiesen, dass der uralte Handelsweg von Anatolien nach Zentralasien und China war jahrhundertelang die wichtigste Ader des Welthandels war, über die Karawanen mit Seide, Porzellan oder Gewürzen nach Westen zogen und Gold, Silber wie auch Wolle Richtung Osten transportiert wurden. Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht hat das Interesse an schnelleren Verbindungen zwischen Ostasien und Europa wachsen lassen. Die Chinesen weihten im Januar eine eigene Zugverbindung über Kasachstan und Russland nach Westeuropa ein.

Im Artikel, der in der Zeitung Tagesspiegel unter dem Titel “Erdogans Traum von einer neuen Seidenstraße“ veröffentlicht worden ist,

wird betont, dass die BTK nicht nur schneller sein als die chinesische Variante soll, die Verbindung auch Russland und den Iran umgehen soll, um mögliche Störungen des Warenstroms zu vermeiden. Aus China geht die Reise nach Kasachstan, von dort aus per Fähre über das Kaspische Meer nach Aserbaidschan und weiter nach Westen. Die nun eingeweihte BTK-Strecke, zu der eine Anlage zur Spurweiten-Anpassung zwischen Georgien und der Türkei gehört, ist mehr als 800 Kilometer lang und hat mehr als eine Milliarde Dollar gekostet; das meiste Geld kam von der staatlichen aserbaidschanischen Ölgesellschaft.

In Kars werden Güter- und Personenzüge aus dem Osten an das türkische Bahnnetz angeschlossen, um weiter nach Westen zu gelangen. In Istanbul soll der vor vier Jahren eingeweihte Bahntunnel “Marmaray“ die reibungslose Verbindung von Asien nach Europa unter dem Bosporus hindurch sicherstellen. Mithilfe der BTK wird die Reise aus China nach Europa künftig 15 Tage dauern, das ist doppelt so schnell wie die Seeverbindung. Auf der chinesischen Bahn-Seidenstraße dauert die Fahrt 18 Tage.

Eine Million Reisende und 6,5 Millionen Tonnen an Gütern streben Türkei, Aserbaidschan und Georgien für das erste Jahr an. Nach einem weiteren Ausbau sollen in den kommenden Jahren noch wesentlich mehr Züge rollen, so Der Tagesspiegel.

Die ersten Passagierzüge sollen im nächsten Jahr rollen. Bis 2034 soll die Kapazität auf drei Millionen Passagiere und 17 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr gesteigert werden. Die drei beteiligten Länder hoffen, auch neue Touristen.

In den Artikeln wird zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass Armenien der BTK fernbleibt.