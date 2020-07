Deutsche Tourismusexperten: "Corona-Risiko der Türkei nicht größer als in Spanien und Italien"

Baku, 21. Juli, AZERTAC

Deutsche Tourismusfachleute besuchten die letzte Woche Einrichtungen in der ägäischen Provinz Izmir und im Ferienort Kusadas. Sie zeigten sich beeindruckt von den Maßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren Tourismus inmitten der Coronavirus-Pandemie, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Massenmedien berichtet.

“Wir haben viele Hotels gesehen und sind mit dem Bus gereist. Ich hatte den Eindruck, dass die Türkei dieses Problem [sicherer Tourismus] sehr gut bewältigt hat. Hier wurden sehr vernünftige Maßnahmen ergriffen “, sagte der Chefredakteur von Touristik Aktuell, Matthias Gürtler.

“Wir werden nicht nur in unserer Zeitschrift, sondern auch in den sozialen Medien über sichere Tourismusmöglichkeiten in der Türkei berichten. Wir erwarten, dass die EU-Länder die Reisebeschränkungen für die Türkei so bald wie möglich aufheben. Dann können die Leute Reisen in die Türkei buchen. Ich denke, dass diese Einschränkungen Unsinn sind “, sagte er gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Er fügte hinzu, dass die Entscheidung, EU-Bürgern die Einreise in die Türkei zu untersagen, eher politisch als gesundheitsbezogen sei, und fügte hinzu: “Das Coronavirus-Risiko in der Türkei ist nicht größer als das in Spanien oder Italien. Ich denke, dass die Pandemiegefahr in Deutschland oder einem anderen europäischen Land dieselbe ist wie in der Türkei“.

Gürtler und 34 weitere Tourismusfachleute aus sieben Städten, darunter Vertreter der Betreiber TUI und Altours, begutachteten zwischen dem 16. und 19. Juli vor Ort das türkische Programm für sichere Reisezertifikate im Rahmen eines Programms, das vom Ministerium für Kultur und Tourismus und SunExpress, einem Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, organisiert wurde.

Die Nachfrage deutscher Staatsbürger nach einem Türkei-Urlaubspaket ist laut Bastian Wipfler, Geschäftsführer des Geschäftsreisebüros Holzapfel, recht hoch. “Sie fragen, wann die Reisebeschränkungen aufgehoben und die Flüge wieder aufgenommen werden. Wenn wir zurückkehren, werden wir sagen, dass ein großartiger Urlaub, sichere Gelegenheiten und schöne Strände auf sie warten “, sagte er. “Sie fragen regelmäßig nach dem Prozess- und Servicekonzept in der Türkei. Diese Testreise war also sehr wichtig “, fügte er hinzu.

Der stellvertretende Minister für Kultur und Tourismus, Nadir Alpaslan, sagte, dass sie die Ziele der Reise erreicht haben. "Unsere Gäste haben ihre Wertschätzung für die Sicherheit der Türkei zum Ausdruck gebracht", sagte Alpaslan.

Er erinnerte auch daran, dass die Türkei nach einer sehr erfolgreichen Tourismus-Saison im vergangenen Jahr darauf abzielte, die jährliche Zahl ausländischer Touristen im Jahr 2023 auf 75 Millionen zu erhöhen - ein Plan, der durch die Coronavirus-Pandemie durcheinandergebracht wurde.