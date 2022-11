Deutsche Unternehmen an Investitionen in Gewerbegebiete in Aserbaidschan interessiert

Baku, 1. November, AZERTAC Im Chemie- und Industriepark in der drittgrößten aserbaidschanischen Stadt Sumgayit fand ein Treffen zwischen dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Deutschlands in Aserbaidschan, Dr. Ralf Horlemann, und dem Vorstandsvorsitzenden der Agentur für Entwicklung der Wirtschaftszonen, Elschad Nuriyev, statt. Elschad Nuriyev gab bei dem Treffen dem deutschen Diplomaten Informationen über die in Aserbaidschan tätigen Industriezonen und Agroparks, das für Unternehmer geschaffene Investitionsumfeld sowie über das Berufsbildungszentrum der Agentur. Man teilte dem Botschafter mit, dass im Zentrum deutsche Erfahrungen gelehrt werden. Beim Treffen wurde auch eine Präsentation der Industriezonen durchgeführt. Botschafter Dr. Ralf Horlemann betonte, dass Aserbaidschan im Hinblick auf logistische Möglichkeiten in einem sehr günstigen Gebiet liegt, und wies darauf hin, dass sein Land an der Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan interessiert sei. Er sprach auch die Aussichten für die Entwicklung der Zusammenarbeit an. Bei dem Treffen diskutierte man über die Möglichkeiten für deutsche Investitionen in den Industriezonen, eine noch breitere Anwendung deutscher Technologie in Produktionsunternehmen, die in Industriezonen tätig sind, sowie über die Möglichkeiten für die Anwendung des deutschen Know-Hows im Bildungsprozess des Berufsbildungszentrums. Anschließend lernte der Botschafter das Berufsbildungszentrum kennen und verfolgte den Produktionsprozess im Betrieb für die Herstellung von Glas und Glaswaren der Geschlossenen AG “Azerfloat“, machte sich mit einem Residenten des Chemie- und Industrieparks vertraut. Man teilte mit, dass in der Fabrik die Technologie des deutschen Unternehmens “HORN Glass Industries AG“ mit 135 Jahren Erfahrung zur Anwendung kommt.

