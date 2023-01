Deutsche Unternehmer zeigen Interesse für Investitionen in Aserbaidschan

Berlin, 13. Januar, AZERTAC

In Berlin fand ein Treffen zwischen der Vertretung des Aserbaidschanischen Unternehmerverbandes in Deutschland und der Deutsch-Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) statt.

AZERTAC zufolge nahmen am Treffen Elnur Huseynov, Vertreter des Verbands für Deutschland und Hanno Stöcker, Exekutivdirektor von EAWU teil.

Der deutsche Experte sagte bei dem Treffen, dass deutsche Unternehmer großes Interesse zeigen und einen Wunsch haben, in Aserbaidschan zu investieren. Dafür gibt es ein günstiges Investitionsklima, alle Voraussetzungen und reale Bedingungen. Um das vorhandene Potenzial zu bewerten, wurde vereinbart, deutsche Unternehmen über die Investitionsumfeld- und Möglichkeiten in Aserbaidschan zu informieren und konkrete Schritte in dieser Richtung zu unternehmen.