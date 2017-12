Deutsche buchen im Voraus Sommerurlaub in der Türkei

Baku, 26. Dezember, AZERTAC

Bei den Frühbuchungen von Deutschen für einen Urlaub in der Türkei ist ein Plus von 40 Prozent registriert worden. Nach Angaben des Vorsitzenden des Dachverbandes türkischer Reiseveranstalter (TÜRSAB), Hüseyin Baraner sagte, dass in Deutschland bei den Frühbuchungen ein deutlicher Anstieg zu sehen ist, was im Jahr 2018 auf einen hohen Anstieg bei den Zahlen deutscher Türkeiurlauber deute. Die Deutschen würden nach Angaben von Baraner vor allem die beliebtesten Urlaubsorte Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer und Kuşadası bevorzugen. Es gäbe verschiedene Gründe für den Anstieg, sagte Baraner und fügte folgendes hinzu: “Insbesondere Familien mit Kindern waren in anderen Ländern vom Preisleistungsverhältnis enttäuscht. Die Kinder wurden unglücklich und zudem haben sie deutlich mehr gezahlt.“