Deutschen Regierung schickt 926.000 Corona- Masken nach Aserbaidschan

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Die deutsche Regierung hat 926.000 medizinische Masken über die Weltgesundheitsorganisation nach Aserbaidschan geschickt, um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen.

Laut der Auskunft des Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Aserbaidschan gegenüber AZERTAC hat das WHO-Office 50.000 medizinische Masken an die aserbaidschanische Region Schamachi und 50.000 Stück Corona-Masken an die Krankenhäuser in den fünf von Konflikt betroffenen Regionen (Barda, Tartar, Aghdam, Füsuli und Aghjabadi) übergeben.

Diese Hilfslieferung ist ein Teil der Beschaffung von 121 Millionen Corona-Masken, die die Bundesregierung für die von der COVID-19-Pandemie betroffenen Länder gespendet hat. Es sei erwähnt, dass 926.000 davon nach Aserbaidschan geschickt worden sind.