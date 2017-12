Deutscher Botschafter Michael Kindsgrab in Shamkir

Shamkir, 5. Dezember, AZERTAC

Die stellvertretende Ministerin für Kultur und Tourismus von Aserbaidschan Sevda Mammadaliyeva und der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Aserbaidschan, Michael Kindsgrab, besuchten den Rayon Shamkir, um sich in diesem Rayon mit im Zusammenhang mit dem 200. Jahrestag der Ankunft der ersten deutschen Siedler in Aserbaidschan getanen Arbeiten vertraut zu machen, wie ein AZERTAC-Regionalkorrespondent mitteilt.

Im Rahmen des Besuchs im Rayon Shamkir nahmen Botschafter Michael Kindsgrab und Frau Sevda Mammadaliyeva an einer Veranstaltung teil. Bei der Veranstaltung waren ebenfalls Gouverneur von Shamkir Alimpascha Mammadov und die Abgeordnete der Nationalversammlung, Sona Aliyeva, anwesend.

Fast gleichzeitig mit Helenendorf (heute Göygöl), 40 km davon entfernt, wurde auch die zweite deutsche Kolonie im Governement Ganja gegründet: Annenfeld (heute die Stadt Shamkir).

Beide Rayons, die durch ihre Geschichte der deutschen Besiedlung im 19. Jahrhundert einen besonderen Platz unter den aserbaidschanischen Regionen einnehmen. Die ehemaligen Helenendorf und Annenfeld waren die wichtigsten Zentren des deutschen Lebens in Aserbaidschan von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zu der gewaltsamen Umsiedlung der Aserbaidschandeutschen durch die sowjetische Regierung nach Zentralasien im Herbst 1941.

Die stellvertretende Ministerin für Kultur und Tourismus von Aserbaidschan Sevda Mammadaliyeva sprach in ihrer Rede bei der Veranstaltung den Erlass des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev vom 30. August 2016 über den “200. Jahrestag der Ankunft der ersten deutschen Siedler im Südkaukasus" an und sagte, dass nach diesem Erlass des Staatschefs in unserer Republik, einschließlich im Rayon Shamkir eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden, um das deutsche Erbe in Aserbaidschan zu fördern.

Botschafter Michael Kindsgrab sagte, das 2017 ein erfolgreiches Jahr in der Entwicklung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen ist. In diesem Jahr feiern wir zwei wichtige Jubiläen. Vor 200 Jahren ließen sich die ersten deutschen Siedler in Aserbaidschan nieder. Das zweite Jubiläum ist der 25. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland, sagte er.

Der Botschafter wies darauf hin, dass der Schutz des deutschen Erbes in Aserbaidschan solide Grundlage für die Weiterentwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Völkern schafft.

Botschafter Michael Kindsgrab äußerte sich lobend über Maßnahmen, die im Rayon Shamkir für den Schutz des deutschen Erbes umgesetzt werden.