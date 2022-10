Deutscher Journalist und Schriftsteller Stephan Wackwitz wird in Baku eine Vorlesung halten

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Am Samstag, 8. Oktober hält der deutsche Schriftsteller und Journalist Stephan Wakwitz im Rahmen des von ihm kuratierten Projekts ”Museum Zeitmaschine“ eine Vorlesung im Zentrum für moderne Kunst “YARAT“ in Baku.

AZERTAC zufolge Schriftsteller Stephan Wackwitz, der Goethe-Institute in osteuropäischen Ländern geleitet hat, betreute als Kurator das Projekt von den Goethe-Instituten in den Jahren 2012-2014 in verschiedenen postsowjetischen Regionen.