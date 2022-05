Deutsches Unternhemen “Volocopter” erweitert Kapazität zur Produktion von Flugtaxis

Baku, 5. Mai, AZERTAC

Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter baut seinen Standort in Bruchsal aus. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag, um die Kapazitäten für Tests und die Produktion von Flugtaxis zu erweitern. Sie sollen schon zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris regelmäßig im Einsatz sein. Erste Tests in der französischen Hauptstadt seien Ende März beständig gelaufen, heisst es. Die Zulassung der Flugtaxis durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit werde in der ersten Jahreshälfte 2024 erwartet. Volocopter beschäftigt an mehreren Standorten weltweit rund 500 Mitarbeiter.