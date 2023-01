Deutschland liefert 14 Leopard-2-Kampfpanzer in die Ukraine

Kiew, 25. Januar, AZERTAC

Deutschland will die Ukraine in einem ersten Schritt mit 14 Leopard-2-Kampfpanzern im Krieg gegen die russischen Angreifer unterstützen. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreitt in Berlin bekannt. Ziel sei, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen. Europäische Partner würden ihrerseits dafür Panzer zur Verfügung stellen. Die Bundesregierung werde dafür die entsprechenden Genehmigungen erteilen.

Mit dem Schritt beendete Scholz eine wochenlange Hängepartie, die selbst engste Verbündete auf eine Geduldsprobe stellte. Scholz will die Panzer nicht aus Industrie- sondern Bundeswehrbeständen bereit stellen.