Deutschland wird Polen nicht daran hindern, seine Leopard 2-Panzer in die Ukraine zu schicken

Baku, 23. Januar, AZERTAC

Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, sagte, Deutschland werde sich Polen nicht widersetzen, wenn das Land beschließe, seine Leopard-2-Panzer Panzer in die Ukraine zu schicken.

Auf die Frage, was passieren würde, wenn Polen seine Leopard 2-Panzer ohne deutsche Genehmigung schicken würde, sagte Annalena Baerbock im französischen LCI-Fernsehen: “Im Moment wurde die Frage nicht gestellt, aber wenn wir gefragt würden, würden wir uns nicht in den Weg stellen.“

Ihre Äußerungen schienen weiter zu gehen als die Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einem Gipfel in Paris am Sonntag zuvor, dass alle Entscheidungen über Waffenlieferungen in Abstimmung mit Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, getroffen würden.