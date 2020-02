Die Corona-Angst erreicht Amerika

Baku, 27. Februar, AZERTAC

Das Coronavirus wird sich auch in den USA ausbreiten. Zu dieser Einschätzung kommt Nancy Messonnier, Expertin der US-Seuchenschutzbehörde CDC.

Derzeit sind dort landesweit 60 Infektionsfälle verzeichnet. Rund zwei Drittel davon stehen in Verbindung mit dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess", wo sich das Virus rapide ausgebreitet hatte. Die Patienten befinden sich in Krankenhäusern in Isolation.

Angesichts der jüngsten Ausbrüche in Südkorea, Iran und Italien sind die Fachleute der CDC aber überzeugt, dass eine Ausbreitung auch in den USA unvermeidlich ist. In Kalifornien ist laut der Behörde nun auch erstmals eine Person positiv auf das Virus getestet worden, die - nach allem, was bekannt ist - weder Kontakt mit bekanntermaßen infizierten Menschen hatte noch in Länder gereist war, in denen das Virus zirkuliert.