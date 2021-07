Die aserbaidschanischen Fahnenträger bei Olympia VIDEO

Tokio, 23. Juli, AZERTAC

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio kämpfen ab dem 23. Juli 44 aserbaidschanische Athletinnen und Athleten um Medaillen. Zuschauer dürfen in Japan nicht dabei sein.

Den Einmarsch der Athleten im Rahmen einer Eröffnungsfeier gibt es erstmals bei den Olympischen Spielen 1908 in London.

Seitdem ist der Einmarsch der Nationen hinter ihrem Fahnenträger ein festes Olympia-Ritual.

Judoka Rustam Orujov und Taekwondo-Kämpfer Farid Azizov trugen die aserbaidschanische Fahne gemeinsam ins Olympiastadion, wie das japanische Büro von AZERTAC mitteilte.

In 13 Sportarten ( 9 Judo, 7 Ringen, 5 Gruppenübungen Rhythmische Sportgymnastik, 1 Einzel-Mehrkampf, 5 Boxen, 3 Karate, 2 Leichtathletik, 2 Schwimmen, 2 Taekwondo, 2 Gymnastik, 1 Schießen, 1 Rennrad, 1 Fechten, 1 Badminton, 1 Triathlon, 1 Standschießen) sind aserbaidschanische Athletinnen und Athleten vertreten. Aserbaidschan kann sich bei so einem starken Team berechtigte Hoffnungen auf Medaillen machen.

Am 8. August enden die Spiele. Um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) wird im Olympiastadion in Tokio die olympische Flamme erlöschen und die Flagge an die Gastgeber der Winterspiele 2022 in Peking weitergegeben.