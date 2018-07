Die schönsten Parks in den Regionen von Aserbaidschan - Mingachevir, Masally, Ganja

Baku, 30. Juni, AZERTAC

Sowohl in der Hauptstadt Baku, als auch in den Regionen des Landes schenkt man der Sanierung der Parks große Aufmerksamkeit, baut die neuen. In einigen Parks richtet man ein besonderes Augenmerk auf die Freizeitgestaltung und Unterhaltung der Einwohner und Gäste. Die Parks "Sahil" (Küste), "Dostlug“ (Freundschaft), “Heydar Aliyev“ in der Stadt Mingechevir, einschließlich die Parks “Heydar Aliyev Park“ und “Nizami Ganjavi“ in der Region Masall, der Kultur- und Erholungspark “Khan Baghi" (Der Garten des Khans) sowie der Vergnügungspark "Dschirtdan" (Zwerg) und der Heydar Aliyev Parkkomplex in der zweitgrößten Stadt Ganja gelten als schönsten und besten Parks in den Regionen des Landes.